«Не поверите»: Ольга Бузова впервые встала на ролики

Фото: instagram/buzova86

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась с поклонниками необычной новостью. Девушка этой весной впервые встала ролики. Соответствующую фотографию она опубликовала в своем микроблоге.

— Не поверите, я в первый раз встала на ролики. Оказывается, есть еще столько всего, чего я не делала. Главное — желание. И хорошие люди рядом, — подписала снимок Бузова.

Также звезда отметила, что впервые попробовала кукурузу на набережной.

Подписчики с восторгом отреагировали на пост певицы.

«Вы сама, как весна: яркая, наполненная жизнью и кайфом»; «Какая же вы кайфовая!»; «Вот такие прекрасные женщины не видят никаких проблем на своем пути, хочу, иду, делаю!»; «Можно позавидовать такому темпераменту», — написали поклонники в комментариях под постом в Instagram-аккаунте Бузовой.

Читайте также: «Как у бабульки»: подписчики раскритиковали Бузову за фото с оголенным животом