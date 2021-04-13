Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Началась инженерная подготовка к благоустройству двух территорий будущего «Парка Яуза»
Фото: Комплекс городского хозяйства

Началась инженерная подготовка к благоустройству двух территорий будущего «Парка Яуза»

Кирилл Николаев

Город

На северо-востоке столицы начались работы по инженерной подготовке к благоустройству двух территорий будущего «Парка Яуза». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в этом году планируется благоустроить два пойменных участка Чермянки — главного притока Яузы в черте города. Площадь работ составит около 50 гектаров.

— В рамках работ запланировано строительство двух трансформаторных подстанций, будут проложены свыше 60 километров сетей наружного освещения, электроснабжения и архитектурно-художественной подсветки, более 10 километров кабеля для устройства системы оповещения о ЧС и видеонаблюдения, — отметил Петр Бирюков.

Началась инженерная подготовка к благоустройству двух территорий будущего «Парка Яуза»Фото: Комплекс городского хозяйства

Он добавил, что специалисты установят свыше 5,6 тысячи свай для основания экотропы и обустроят более трех километров ливневых стоков. На двух участках будущего парка поставят в общей сложности более 800 опор освещения, 125 камер видеонаблюдения и 82 оповещателя о ЧС. В результате реализации проекта вдоль Яузы появится самый длинный экологический парк в Европе.

Читайте также: Сергей Собянин рассказал о благоустройстве поймы реки Чермянки и создании парка «Яуза»

Петр Бирюков«Парк Яуза»Москва
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Как заработать копеечку: советы бывалого черта-монстра

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Ростовщики против заемщиков: ничего личного, просто бизнес

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Слишком резвые нетрезвые: как наказывать пьяных водителей

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Без денег, без семьи, без идеалов: главный русский драматург эпохи перемен

Рушан Аббясов
Рушан Аббясов

Рамадан — месяц объединения и щедрости

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Гагарин, я вас любила»: мечтают ли россияне о космосе

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мама, ты не права: почему подростки убегают из дома

Все мнения
О проекте
Читайте нас в