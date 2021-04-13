Началась инженерная подготовка к благоустройству двух территорий будущего «Парка Яуза»

Фото: Комплекс городского хозяйства

На северо-востоке столицы начались работы по инженерной подготовке к благоустройству двух территорий будущего «Парка Яуза». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в этом году планируется благоустроить два пойменных участка Чермянки — главного притока Яузы в черте города. Площадь работ составит около 50 гектаров.

— В рамках работ запланировано строительство двух трансформаторных подстанций, будут проложены свыше 60 километров сетей наружного освещения, электроснабжения и архитектурно-художественной подсветки, более 10 километров кабеля для устройства системы оповещения о ЧС и видеонаблюдения, — отметил Петр Бирюков.

Фото: Комплекс городского хозяйства

Он добавил, что специалисты установят свыше 5,6 тысячи свай для основания экотропы и обустроят более трех километров ливневых стоков. На двух участках будущего парка поставят в общей сложности более 800 опор освещения, 125 камер видеонаблюдения и 82 оповещателя о ЧС. В результате реализации проекта вдоль Яузы появится самый длинный экологический парк в Европе.

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