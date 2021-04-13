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МЧС устранило аварию на газопроводе под Курском
Фото: Кардашов Антон / АГН Москва

МЧС устранило аварию на газопроводе под Курском

Анастасия Волоснова

Происшествия

Специалисты устранили повреждение газовой трубы в Курской области, которое оставило без газоснабжения почти десять тысяч человек. Об этом рассказали в ГУМЧС по региону.

Инцидент произошел вечером в понедельник, 12 апреля, в Курчатовском районе. Во время земляных работ строители повредили газовую трубу. В результате аварии без газа остался 9791 человек из более 3450 жилых домов в десяти населенных пунктах. Уточняется, что отключение не коснулось социально значимых объектов.

В МЧС сообщили, что в ночь с 12 на 13 апреля специалисты завершили ремонтно-восстановительные работы на поврежденном участке газопровода, пишет РИА Новости.

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