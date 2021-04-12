Иран заявил о том, что происшествие на ядерном объекте случилось из-за взрыва

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Инцидент на ядерном объекте в городе Натанз в иранской провинции Исфахан произошел из-за взрыва. Об этом рассказал официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди в понедельник, 12 апреля.

— Взрыв не был сильным, чтобы все разрушить, просел подвесной потолок в одной из операторских. К счастью, никто не пострадал, восстановить поврежденные участки можно уже в скором времени, — приводит его слова РИА Новости со ссылкой на агентство Tasnim.

Ранее глава ОАЭИ Али Акбар Салехи заявил, что авария произошла из-за теракта.

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