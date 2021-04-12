Американские СМИ заявили о израильском следе в аварии на ядерном объекте Ирана

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Израиль устроил взрыв на иранском ядерном объекте в Натанзе. Об этом в воскресенье, 11 апреля, сообщает издание New York Times со ссылкой на источник в администрации США.

Уточняется, что отключение электроснабжения на объекте в Натанзе случилось из-за «тщательно спланированного взрыва». Представители американских и израильских разведок сообщили, что в этом «сыграл роль Израиль». Источники в разведке заявили, что мощный взрыв разрушил хорошо защищенную внутреннюю энергосистему, которая обеспечивала работу подземных центрифуг, обогащающих уран.

Отмечается, что взрыв нанес серьезный удар по возможностям Ирана обогащать уран. Нормальная работа объекта в Натанзе может восстановиться только через девять месяцев.

Официальные лица в Израиле отказались отвечать на запрос журналистов о причастности страны к случившемуся в Иране. Пресс-служба Совета национальной безопасности при Белом доме отказалась от комментариев.

Ранее израильская радио KAN со ссылкой на анонимные источники в разведке сообщили, что кибератаку на ядерный объект Ирана устроила спецслужба «Моссад».

Об аварии на иранском ядерном объекте в Натанзе стало известно утром 11 апреля. Сообщалось, что инцидент связан с распределением электроэнергии. Официальный представитель ОАЭИ Бехруз Камальванди заявил, что в результате аварии никто не пострадал.

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