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Вице-президент Ирана: авария на ядерном объекте в Натанзе произошла из-за теракта
химикаты радиация отрава радиоактивные отходы

Вице-президент Ирана: авария на ядерном объекте в Натанзе произошла из-за теракта

Илья Ашуров

В мире

Авария на ядерном объекте в городе Натанз произошла в результате теракта. Об этом в воскресенье, 11 апреля, сообщил вице-президент Ирана, руководитель Организации по атомной энергии (ОАЭИ) страны Али Акбар Салехи.

По его словам, случившееся — проявление ядерного терроризма.

— Иран осуждает этот отвратительный акт и напоминает международному сообществу и МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии – прим. «ВМ») о необходимости бороться с подобными проявлениями ядерного терроризма, — приводит слова иранского политика агентство Fars.

Также Салехи добавил, что Иран оставляет за собой право ответных действий в отношении организаторов теракта.

Об аварии на иранском ядерном объекте в Натанзе стало известно утром 11 апреля. Сообщалось, что инцидент связан с распределением электроэнергии. Официальный представитель ОАЭИ Бехруз Камальванди заявил, что в результате аварии никто не пострадал.

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