Несколько электричек задерживаются на Казанском направлении МЖД
На Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) задерживаются несколько поездов. Об этом сообщила Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) в Twitter-аккаунте во вторник, 13 апреля.
Уточняется, что график следования электричек изменен из-за частичного отключения электричества на станции Овражки.
— В пути задержаны несколько поездов. На месте уже работает бригада энергетиков МЖД, — говорится в сообщении.
В компании призвали пассажиров следить за объявлениями.
На Казанском направлении из-за частичного отключения электричества на станции Овражки в пути задержаны несколько поездов. Пожалуйста, следите за объявлениями.— ЦППК (@centralppk) April 13, 2021
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