Несколько электричек задерживаются на Казанском направлении МЖД

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Московская область, городской округ Люберцы Карта всех событий

На Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) задерживаются несколько поездов. Об этом сообщила Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) в Twitter-аккаунте во вторник, 13 апреля.

Уточняется, что график следования электричек изменен из-за частичного отключения электричества на станции Овражки.

— В пути задержаны несколько поездов. На месте уже работает бригада энергетиков МЖД, — говорится в сообщении.

В компании призвали пассажиров следить за объявлениями.

На Казанском направлении из-за частичного отключения электричества на станции Овражки в пути задержаны несколько поездов. Пожалуйста, следите за объявлениями. — ЦППК (@centralppk) April 13, 2021

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