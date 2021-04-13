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Несколько электричек задерживаются на Казанском направлении МЖД
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Несколько электричек задерживаются на Казанском направлении МЖД

Виктория Родимкина

Транспорт
Россия, Московская область, городской округ ЛюберцыКарта всех событий

На Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) задерживаются несколько поездов. Об этом сообщила Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) в Twitter-аккаунте во вторник, 13 апреля.

Уточняется, что график следования электричек изменен из-за частичного отключения электричества на станции Овражки.

— В пути задержаны несколько поездов. На месте уже работает бригада энергетиков МЖД, — говорится в сообщении.

В компании призвали пассажиров следить за объявлениями.

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