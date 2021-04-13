Более 40 помещений сдадут бизнесу на льготных условиях в Москве

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В столице 43 помещения выставили на городские торги по льготной аренде для малого и среднего бизнеса. Начальная цена годовой аренды от одной тысячи рублей за квадратный метр для подвальных помещений и от 4750 рублей — для помещений на цокольных и первых этажах здания.

Восемь объектов выставили на аукцион на юго-западе Москвы, по шесть помещений сдаются на юге, юго-востоке и северо-востоке столицы. Еще по пять объектов представлены на востоке Москвы и в Зеленограде.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, по итогам первого квартала 2021 года представители малого и среднего бизнеса арендовали у города уже 140 нежилых помещений.

— В аукционах по аренде для представителей малого и среднего бизнеса в этом году приняли участие уже 1,2 тысячи предпринимателей, а средняя конкуренция составила более восьми участников на лот, — сказал заммэра.

Льготная программа аренды функционирует в столице с 2017 года.

Руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков отметил, что в представленных на торгах помещениях могут разместиться небольшие магазины и салоны красоты, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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