Жилой дом 1948 года постройки в проезде Добролюбова отремонтируют

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, проезд Добролюбова, 9 Карта всех событий

В столичном районе Бутырский проведут капитальный ремонт шестиэтажного жилого дома, который был построен в 1948 году по индивидуальному проекту. Здание находится по адресу проезд Добролюбова, дом № 9.

В помещениях этого дома характерные для времени постройки потолки — 3,5 метра. Главным декором здания являются декоративные пилястры, напоминающие элементы сталинского ампира.

Согласно проекту, специалисты обновят фасад, инженерные сети электроснабжения. Кроме того, специалисты приведут в порядок внутридомовые системы водоотведения, холодного водоснабжения и теплоснабжения.

Ремонтные работы проводятся в строгом соответствии со всеми стандартами и правилами, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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