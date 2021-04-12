Работу южного вестибюля станции метро «Улица 1905 года» ограничат с 13 апреля
Россия, Москва, Таганско-Краснопресненская линия, метро Улица 1905 года Карта всех событий
Южный вестибюль станции «Улица 1905 года» Московского метрополитена будет работать с ограничениями по будням с 13 апреля по 26 мая. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Отмечается, что с 8:00 до 10:00 вестибюль будет работать только на выход, с 18:00 до 19:00 — только на вход. Данные меры связаны с ремонтом эскалатора.
На время ремонтных работ пассажиров призвали пользоваться северным вестибюлем (выходы 2 и 3).
Читайте также: Москвичам рассказали, как покорение космоса отразилось в убранстве метро