Работу южного вестибюля станции метро «Улица 1905 года» ограничат с 13 апреля

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Таганско-Краснопресненская линия, метро Улица 1905 года Карта всех событий

Южный вестибюль станции «Улица 1905 года» Московского метрополитена будет работать с ограничениями по будням с 13 апреля по 26 мая. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Отмечается, что с 8:00 до 10:00 вестибюль будет работать только на выход, с 18:00 до 19:00 — только на вход. Данные меры связаны с ремонтом эскалатора.

На время ремонтных работ пассажиров призвали пользоваться северным вестибюлем (выходы 2 и 3).

Фото: Telegram / Дептранс

Читайте также: Москвичам рассказали, как покорение космоса отразилось в убранстве метро