Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Работу южного вестибюля станции метро «Улица 1905 года» ограничат с 13 апреля
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Работу южного вестибюля станции метро «Улица 1905 года» ограничат с 13 апреля

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Таганско-Краснопресненская линия, метро Улица 1905 года Карта всех событий

Южный вестибюль станции «Улица 1905 года» Московского метрополитена будет работать с ограничениями по будням с 13 апреля по 26 мая. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Отмечается, что с 8:00 до 10:00 вестибюль будет работать только на выход, с 18:00 до 19:00 — только на вход. Данные меры связаны с ремонтом эскалатора.

На время ремонтных работ пассажиров призвали пользоваться северным вестибюлем (выходы 2 и 3).

Работу южного вестибюля станции метро «Улица 1905 года» ограничат с 13 апреляФото: Telegram / Дептранс

Читайте также: Москвичам рассказали, как покорение космоса отразилось в убранстве метро

Метровестибюль станцииМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Как заработать копеечку: советы бывалого черта-монстра

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Ростовщики против заемщиков: ничего личного, просто бизнес

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Слишком резвые нетрезвые: как наказывать пьяных водителей

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Без денег, без семьи, без идеалов: главный русский драматург эпохи перемен

Рушан Аббясов
Рушан Аббясов

Рамадан — месяц объединения и щедрости

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Гагарин, я вас любила»: мечтают ли россияне о космосе

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мама, ты не права: почему подростки убегают из дома

Все мнения
О проекте
Читайте нас в