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Проект с голосовым ассистентом запустили в пяти поликлиниках столицы
Фото: pexels.com / Anna Shvets

Проект с голосовым ассистентом запустили в пяти поликлиниках столицы

Виктория Родимкина

Город

Столица старается расширить возможности единой цифровой платформы и ее сервисов, которые помогают врачам-терапевтам. В пяти поликлиниках города стартовал пилотный проект — голосовой помощник на базе искусственного интеллекта, который будет перед приемом к врачу-терапевту собирать жалобы пациентов по телефону.

Он интегрирован с чат-ботом, который с февраля 2021 года проводит опрос в текстовом виде. Теперь москвичи могут пройти опрос с помощью голосового помощника по телефону или вручную в текстовом формате с помощью чат-бота.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, единая цифровая платформа здравоохранения выступит фундаментом для внедрения умных решений и сервисов, с помощью которых стало возможно предоставлять горожанам более качественную помощь. Теперь пациенты перед походом к врачу могут пройти опрос по телефону с помощью голосового помощника.

— Он будет опрашивать пациентов перед приемом и загружать информацию по жалобам на самочувствие в ЕМИАС. Благодаря этому врач сможет больше времени уделить непосредственно осмотру пациента и общению с ним, — сказала заммэра.

Она пояснила, что по итогам пилотного проекта в пяти поликлиниках будет принято решение о его расширении и на другие медучреждения, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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поликлиникаАнастасия Раковаискусственный интеллект
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