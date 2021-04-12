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Сервис голосового ввода протоколов для УЗИ-специалистов введут в поликлиниках Москвы
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Сервис голосового ввода протоколов для УЗИ-специалистов введут в поликлиниках Москвы

Виктория Родимкина

Город

В столице завершился пилотный проект по использованию сервиса голосового ввода протоколов для УЗИ-специалистов, его проводили в шести городских поликлиниках. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в понедельник, 12 апреля.

— В пилоте принимали активное участие врачи ультразвуковой диагностики из шести городских поликлиник. В ближайшем будущем возможность использования системы появится у врачей УЗИ других московских поликлиник и стационаров, — сказала Анастасия Ракова.

Она пояснила, что такая технология позволяет медикам надиктовывать описание УЗИ-исследований. Это помогает сэкономить время врача.

Цифровой помощник расшифровывает слова и переводит их в текст, а затем вставляет в шаблон протокола. Специалисты отметили, что использование цифрового помощника поможет сэкономить до 20 процентов времени врача, сообщает Интерфакс.

Тестирования голосового ввода в московских поликлиниках начались осенью прошлого года.

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больницаузиАнастасия Ракова
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