Врач рассказала, какая группа крови сильнее всего «привлекает» комаров

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Комары чаще нападают на людей с определенной группой крови и запахом. Что «соблазняет» комаров сильнее всего, «Вечерней Москве» рассказала врач высшей категории, терапевт Лариса Алексеева.

По ее словам, ученые из сибирского отделения РАН доказали, что комаров очень привлекают люди с первой группой крови. Им, по мнению медика, необходимо запастись антигистаминными препаратами и антибактериальными кремами, чтобы противостоять комарам.

Стоит также учитывать, что комары представляют особую опасность для людей с кулицидозом — комариной аллергией. Один укус насекомого способен вызвать острую аллергическую реакцию: зуд, сыпь, лихорадку, тошноту, рвоту или смерть, обратила внимание собеседница «ВМ».

Помимо этого, комары оказались самыми настоящими ценителями парфюма, заявила Алексеева.

— Сладкие духи и дезодоранты их очень привлекают, — отметила она. — Поэтому, если вы идете в лес, ничем таким сладким брызгаться не надо!

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