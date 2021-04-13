Минувшая ночь в столице стала самой теплой с начала весны

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Ночь с 12 на 13 апреля в Москве стала самой теплой с начала весны. Об этом сообщается на портале «Метеоновости».

Так, 12 апреля стало самым теплым днем с начала 2021 года. По данным синоптиков, средняя температура воздуха достигла 10,4 градуса, что является нормой для начала мая.

— А ночь 13 апреля стала самой теплой за текущую весну, минимальная температура воздуха на всей территории Москвы не опускалась ниже плюс пяти, на ВДНХ было плюс 7,6, в центре столицы — девять градусов тепла, — уточнили на портале.

Специалисты сообщили, что во вторник, 13 апреля, температура воздуха поднимется до плюс 20 градусов, что также соответствует климатическим показаниям конца мая.

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