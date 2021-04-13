Синоптики пообещали москвичам теплую и солнечную погоду 13 апреля

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Во вторник, 13 апреля, столичный регион останется на западной периферии антициклона. Ожидается солнечная погода без осадков.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 20-22 градуса. В Подмосковье температура ожидается 18-23 градуса тепла.

Ветер будет дуть южный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 45 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в столичном регионе с каждым днем становится теплее. Атмосферное давление и содержание кислорода в приземном слое воздуха близки к климатическим значениям. Для большинства метеочувствительных людей погодные условия благоприятны и метеопатические реакции отмечаются редко. Такая погода позволяет больше времени бывать на воздухе, пешие прогулки в парках, доступные спортивные занятия, скандинавская ходьба, дыхательная гимнастика могут оказывать на организм благоприятное влияние.

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