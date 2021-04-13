Астрологи рассказали, кто из знаков зодиака склонен к изменам

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Астрологи рассказали, что некоторые знаки зодиака предрасположены к адюльтерам по воле звезд, другие же, напротив, отличаются верностью.

Овны, как правило, не склонны к походам «налево». Они могут решиться на измену исключительно для того, чтобы доказатьсебе и друзьям, что им еще по силам подобные «подвиги». Их не интересуют интрижки на стороне. Тем не менее, если изменят им, они ради мести готовы будут завести новый роман и сделать так, чтобы партнер непременно об этом узнал.

Тельцов также нельзя назвать любителями сторонних отношений. Они предпочитают стабильность и уверенность в будущем и партнере. Они не готовы подвергать брак риску и могут хранить верность до гроба.

Близнецам из-за двойственности сложно принимать важные решения. В любви им сложно удержаться перед соблазном, но скрыть адюльтер от партнера у них не получается. Из-за их общительность сторонние романы нередко вспыхивают со старыми знакомыми.

Несмотря на то, что Раки семейные люди, они все же могут решиться на измену. Как правило, это происходит тогда, когда в браке представители этого знака зодиака глубоко несчастны. Их партнерам следует уделять Ракам больше внимания и поддерживать их вклад в семейные отношения.

Львы не пойдут на измену партнеру из-за собственной гордости. Поход на сторону они расценивают как признание в неправильном выборе спутника. Тем не менее из-за серьезных конфликтов и семейных проблем измены могут случиться даже у Львов.

Девы не прочь окунутся в очередную любовную историю. Интрижка на работе или курорте — это про них. Однако после выбора постоянного партнера они вряд ли решатся на измену, так как побоятся испортить репутацию.

Весам сложно определиться с тем, кто же им на самом деле нужен, поэтому бывают неразборчивы в связях. Но при заключении брака они не будут смотреть на сторону, так как будут стремиться к созданию крепких и надежных отношений в семье.

Скорпионы не отличаются примерной репутацией. Из-за их страстности считается, что они легко меняют партнеров. При этом связан ли их новый объект вожделения узами брака, их мало интересует. Однако, если они сами выберут «своего» человека, то измена станет для них табу.

Стрельцы известны страстью и любвеобильностью. На измену они решаются легко, не упустив подобной возможности. Вступающим в серьезные отношения с представителями этого знака зодиака следует держать это в уме.

Козероги могут хранить верность до гроба, а могут погрязнуть в изменах. Их поведение в этом смысле зависит от отношения к постоянному партнеру. При настоящей любви об изменах не будет идти и речи. В других случаях в походе «налево» они не увидят проблемы.

Водолеи не стремятся к изменам. Поход на сторону возможен лишь тогда, когда им покажется, что его спутник слишком загоняет их в рамки или вынуждает к браку. Они совершат это «из принципа», в чем после могут раскаяться.

Рыбы отличаются верностью и преданностью и очень щепетильны в выборе спутника жизни. Об изменах они даже не задумываются. Исключение возможно, если их избранник попадется на интрижке. Тогда Рыбы покажут на что способны. План мести может включать, в том числе, и измену, сообщает Пятый канал.

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