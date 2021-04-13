Организаторы сети подпольных казино в Москве предстанут перед судом

Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

Россия, Москва, Киевская улица Карта всех событий

Завершено расследование уголовного дела в отношении 15 участников организованной группы, которые обвиняются в незаконной организации и проведении азартных игр на территории столицы. Об этом во вторник, 13 апреля, сообщила пресс-служба Следственного комитета Москвы.

Как уточнили в ведомстве, участники группы, чей возраст составил от 27 до 49 лет, организовали подпольные казино в арендованных квартирах по улицам Киевской, Большие Каменщики, Анненской и Новинскому бульвару. Там они установили необходимое игровое оборудование и атрибутику. Игорные заведения работали в закрытом режиме, куда могли попасть только постоянные посетители по предварительной договоренности.

Следователи пресекли противозаконную деятельность при помощи сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Правоохранители провели обыски и изъяли предметы, предназначенные для проведения азартных игр.

Уголовное дело в отношении фигурантов включило 30 томов, отмечается в сообщении ведомства.

После утверждения обвинительного заключения дело рассмотрит суд.

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