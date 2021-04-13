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Выпившую жидкость для розжига девочку госпитализировали в столице
Фото: moscow-live

Выпившую жидкость для розжига девочку госпитализировали в столице

Виктория Родимкина

Происшествия

В Москве шестилетняя девочка попала в больницу после того, как выпила жидкость для розжига костра. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах во вторник, 13 апреля.

Уточняется, что в ночь на 12 апреля в полицию из детской клиники сообщили о госпитализации девочки с диагнозом «отравление нефтепродуктами». Родители ребенка рассказали, что за несколько часов до этого она сделала несколько глотков жидкости для розжига костра во время отдыха на даче.

По словам источника агентства, по факту случившегося полиция проводит проверку.

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