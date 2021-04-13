Выездные бригады вакцинации от коронавируса начнут работать в Новой Москве

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Красная площадь, 3 Карта всех событий

Выездные пункты вакцинации от коронавируса начнут работать в Новой Москве с 14 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента здравоохранения во вторник, 13 апреля.

Местные жители смогут сделать там прививку от коронавирусной инфекции без предварительной записи.

— Прививочные бригады будут принимать жителей поселений в местных медицинских учреждениях амбулаторного звена, — отметили в сообщении.

Так, вакцинация продлится до 25 апреля. А через 21 день бригады специалистов вернутся для введения второго компонента.

Выездные бригады вакцинации от COVID-19 начали работать в столице с 18 апреля. Они принимали москвичей, в частности, в ГУМе, театре «Геликон-опера» и фуд-молле «Депо».

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