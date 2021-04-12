Вакцинироваться от COVID-19 можно во всех флагманских центрах «Мои документы»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Прививку от коронавирусной инфекции можно сделать во всех шести флагманских центрах госуслуг «Мои документы».

Жителей столицы принимают во флагманах в торговых центрах «Спектр», «Город», «Метрополис» и «Щелковский». Свою работу возобновит прививочная бригада в торгово-развлекательном центре Columbus на юге Москвы. В ТЦ «Афимолл Сити» выездная бригада работает с середины января.

Уточняется, что во всех прививочных пунктах соблюдаются санитарные нормы. Горожан вакцинируют специалисты столичных поликлиник. Все пациенты проходят предварительный медицинский осмотр.

Все флагманские бригады работают на постоянной основе. Вакцинироваться можно бесплатно и без предварительной записи. Процедура длится около 40 минут. В день первой прививки врачи назначают дату для второго этапа вакцинации через 21 день. При себе горожанам необходимо иметь паспорт и страховой полис.

Кроме того, сделать прививку от COVID-19 можно в одной из городских поликлиник, а также в любом из 86 частных медучреждений, в которых уже начали вакцинировать москвичей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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