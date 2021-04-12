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Поликлинику для работников радиационно опасных производств построили в столице
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Поликлинику для работников радиационно опасных производств построили в столице

Полина Долганова

Город
Россия, Москва, Ореховый бульвар Карта всех событий

Новая поликлиника на 420 посещений в смену готовится к вводу в эксплуатацию в Зябликове. Площадь здания составляет около 15 тысяч квадратных метров.

Руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин рассказал, что в медучреждении будут оказывать помощь тем, кто подвергся негативному воздействию на радиационно опасных производствах.

— Поликлиника будет обслуживаться специалистами Федерального научно-клинического центра специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий, — добавил Левкин.

Специалист уточнил, что здание планируется ввести в эксплуатацию в ближайшее время: оно уже подключено к сетям инженерно-технического обеспечения.

В ближайшие три года в столице хотят построить еще около 70 объектов здравоохранения. Среди них, предположительно, будет 20 больничных корпусов и семь подстанций скорой помощи, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно, что в Савеловском районе началось строительство четырехэтажной детской поликлиники на 320 посещений в смену.

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