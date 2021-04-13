Около 280 фасадов жилых домов отремонтируют в центре Москвы в 2021 году

Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

В центре Москвы в 2021 году отремонтируют 278 фасадов жилых домов, основные работы запланированы с 21 апреля по 20 сентября.

Работы пройдут в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов. При этом 62 здания, в которых запланирован ремонт фасада, являются объектами культурного наследия.

Так, во время ремонтных работ специалисты будут использовать современные надежные строительные материалы и профессиональное оборудование. Это позволит сделать качественный ремонт в установленные сроки.

Рабочие будут следовать регламенту по соблюдению тишины, чтобы не нарушать покой жителей. Специалисты очистят фасады кирпичных домов от потрескавшейся краски и штукатурки, отремонтируют их, а затем снова нанесут внешнее покрытие.

Самым сложным назван ремонт фасадов домов, которые облицованы мелкоразмерной керамической плиткой. Такие здания строили в столице с 1960-х по 1970-е годы. Для работ с такими домами рабочие будут использовать полимерцементные смеси на армирующих сетках, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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