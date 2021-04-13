Грабитель с газовым баллончиком напал на женщину на юге Москвы

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Россия, Москва, Бирюлёвская улица, 5к1 Карта всех событий

Безработная женщина лишилась мобильного телефона после нападения неизвестного на юге Москвы. Об этом во вторник, 13 апреля, «Вечерней Москве» сообщали в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел вечером в воскресенье в районе дома 5 на улице Бирюлевской. Неизвестный мужчина распылил в лицо 39-летней москвичке баллончик с неизвестной жидкостью, после чего отобрал у нее мобильный телефон и скрылся.

Пострадавшая женщина обратилась за помощью в полицию. По данному факту правоохранители проводят проверку.

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