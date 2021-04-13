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Грабитель с газовым баллончиком напал на женщину на юге Москвы
Фото: nekrasovka.mos.ru

Грабитель с газовым баллончиком напал на женщину на юге Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, Бирюлёвская улица, 5к1 Карта всех событий

Безработная женщина лишилась мобильного телефона после нападения неизвестного на юге Москвы. Об этом во вторник, 13 апреля, «Вечерней Москве» сообщали в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел вечером в воскресенье в районе дома 5 на улице Бирюлевской. Неизвестный мужчина распылил в лицо 39-летней москвичке баллончик с неизвестной жидкостью, после чего отобрал у нее мобильный телефон и скрылся.

Пострадавшая женщина обратилась за помощью в полицию. По данному факту правоохранители проводят проверку.

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