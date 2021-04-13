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Ремонт 500 подъездов провели в Подмосковье за первый квартал 2021 года
Фото: Сайт Министерства ЖКХ Московской области

Ремонт 500 подъездов провели в Подмосковье за первый квартал 2021 года

Елена Фролова

Общество

Ремонт 500 подъездов жилых домов провели в Московской области за первый квартал 2021 года по программе «Мой подъезд». Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства жилищно-коммунального хозяйства.

— С января были приведены в надлежащий вид 500 подъездов в 36 муниципальных образованиях, — уточнили в ведомстве.

К примеру, в Балашихе специалисты отремонтировали 32 подъезда, в Клину — 25, а в Кашире — 22. Как подчеркнул руководитель министерства Антон Велиховский, все работы ведутся в соответствии с графиком, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня». На данный момент работы ведутся почти во всех муниципальных образованиях. По его словам, в общей сложности в разной готовности находятся около 1,5 тысячи объектов.

Всего до конца декабря в Московской области собираются навести порядок в 13,2 тысячи подъездах.

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ремонтМосковская областьЖКХ
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