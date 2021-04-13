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Детский сад в форме сердца откроется в Хорошево-Мневниках
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Детский сад в форме сердца откроется в Хорошево-Мневниках

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Шелепихинская набережнаяКарта всех событий

Детский сад на 225 мест в авангардном стиле откроется в столичном районе Хорошево-Мневники. Об этом рассказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов во вторник, 13 апреля.

По его словам, детский сад рассчитан на девять групп. В нем будут учиться малыши от трех до семи лет. Дошкольное учреждение построят по адресу улица Шеногина, владение 1, набережная Шелепихинская, владение 34.

— Для оформления выбраны необычные оттенки — черный и красный, кроме того, большую часть фасадов будет занимать витражное остекление. Трехэтажный объем будет выполнен в форме сердца, — сказал Сергей Кузнецов.

Он отметил, что индивидуальные проекты детских садов для новых жилых комплексов уже стали нормой. Некоторые из строений являются образцовыми примерами качественной архитектуры.

По данным пресс-службы Москомархитектуры, здание облицуют бетонной плиткой мелкой нарезки алого цвета. Стены будут ритмично разбиты витражными окнами. Общая площадь здания составит около трех тысяч квадратных метров, добавили в пресс-службе.

Читайте также: Новое здание детской поликлиники в Войковском районе планируют построить к 2022 году

«Москомархитектура»детский садСергей Кузнецов
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