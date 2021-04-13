Новое здание детской поликлиники в Войковском районе планируют построить к 2022 году

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, Головинское шоссе, 6А Карта всех событий

Детская поликлиника № 133, расположенная в Войковском районе, переедет в новое здание в 2022 году. Об этом во вторник, 13 апреля, сообщил руководитель департамента строительства МосквыРафик Загрутдинов.

По его словам, разрешение на строительство нового здания под нужды поликлиники получено.

— Детская поликлиника №133 в Войковском районе переедет в новое здание по адресу: Головинское шоссе, дом 6А. Сейчас поликлиника располагается на первом этаже жилого дома по адресу: улица Зои и Александра Космодемьянских, дом 4, корпус 2. В настоящее время получено разрешение на строительство здания, идут работы подготовительного периода. Ввод в эксплуатацию планируется в 2022 году, — приводит слова руководителя департамента агентство городских новостей «Москва».

Уточняется, что новая поликлиника будет способная принимать 320 посетителей за смену. Кроме того, проект строительства предполагает благоустройство близлежащей территории: строительство детских площадок, озеленение и многое другое.

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