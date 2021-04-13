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В Музее техники В. Задорожного откроется выставка «Небо Яковлева»
Фото: Александр Казаков / Вечерняя Москва

В Музее техники В. Задорожного откроется выставка «Небо Яковлева»

Ольга Маркова

Культура

Музей техники Вадима Задорожного и ОКБ Яковлева 17 апреля откроют выставку «Небо Яковлева», приуроченную к 115-летию со дня рождения Александра Сергеевича Яковлева.

Экспозиция расскажет об этапах становления Яковлева, как авиаконструктора. Посетителям предстоит увидеть, как мечта становится былью.

На выставке представлено более 200 экспонатов, в том числе предметы и фотодокументы, которые ранее не демонстрировались.

Здесь можно увидеть оригинальные самолеты УТ-1, УТ-2, Як-18, Як-1, Як-3, Як-9, Як-15, Як-23УТИ, Як-25, Як-28П, Як-38, Як-141; коллекцию авиационных моделей из Музея ОКБ Яковлева и частных коллекций; архивные фото и документальные материалы; артефакты, раскрывающие историю Бюро и личность авиаконструктора; авиационные двигатели.

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