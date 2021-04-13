Организатор праздника лишился крупной суммы денег после встречи с мнимыми заказчиками
Мужчина, занимающийся организацией праздников, стал жертвой неизвестных грабителей, которые выманили его на встречу под видом заказа. Об этом во вторник, 13 апреля, «Вечерней Москве» сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного МВД Владимир Васенин.
По его словам, 34-летний москвич пришел в кафе, где должен был встретиться с заказчиком по вопросу организации праздничного мероприятия. Во время разговора к ним за столик подсели трое неизвестных мужчин. Они заявили, что друг организатора задолжал им семь миллионов рублей, и, угрожая мужчине, потребовали вернуть долг.
Испугавшись, москвич рассказал, что у него нет такой суммы, но он готов отдать 105 тысяч рублей, которые лежат на его банковском счете. В ближайшем банкомате мужчина снял деньги и отдал их вымогателям. Однако злоумышленников не удовлетворила полученная сумма. Они продолжили угрожать москвичу. В результате он признался, что у него есть некоторые сбережения дома. После этого незнакомцы сопроводили мужчину на его автомобиле к месту жительства на улице Авиационной, где его супруга отдала злоумышленникам 6700 долларов. Получив деньги, вымогатели потребовали отвезти их в сторону МКАД. На трассе они вышли из машины и пересели в такси.
Правоохранителям удалось разыскать и задержать одного из подозреваемых на Илимской улице. Им оказался 39-летний ранее судимый приезжий. Уточняется, что похищенных денег при нем не оказалось.
По данному факту следствие возбудило уголовное дело по статье «Грабеж». Задержанного заключили под стражу. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причастность мужчины к другим преступлениям, а также выясняют местонахождение его соучастников.
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