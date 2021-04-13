Организатор праздника лишился крупной суммы денег после встречи с мнимыми заказчиками

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Авиационная улица Карта всех событий

Мужчина, занимающийся организацией праздников, стал жертвой неизвестных грабителей, которые выманили его на встречу под видом заказа. Об этом во вторник, 13 апреля, «Вечерней Москве» сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного МВД Владимир Васенин.

По его словам, 34-летний москвич пришел в кафе, где должен был встретиться с заказчиком по вопросу организации праздничного мероприятия. Во время разговора к ним за столик подсели трое неизвестных мужчин. Они заявили, что друг организатора задолжал им семь миллионов рублей, и, угрожая мужчине, потребовали вернуть долг.

Испугавшись, москвич рассказал, что у него нет такой суммы, но он готов отдать 105 тысяч рублей, которые лежат на его банковском счете. В ближайшем банкомате мужчина снял деньги и отдал их вымогателям. Однако злоумышленников не удовлетворила полученная сумма. Они продолжили угрожать москвичу. В результате он признался, что у него есть некоторые сбережения дома. После этого незнакомцы сопроводили мужчину на его автомобиле к месту жительства на улице Авиационной, где его супруга отдала злоумышленникам 6700 долларов. Получив деньги, вымогатели потребовали отвезти их в сторону МКАД. На трассе они вышли из машины и пересели в такси.

Правоохранителям удалось разыскать и задержать одного из подозреваемых на Илимской улице. Им оказался 39-летний ранее судимый приезжий. Уточняется, что похищенных денег при нем не оказалось.

По данному факту следствие возбудило уголовное дело по статье «Грабеж». Задержанного заключили под стражу. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причастность мужчины к другим преступлениям, а также выясняют местонахождение его соучастников.

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