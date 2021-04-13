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Москвич лишился электромоноколеса за 100 тысяч рублей
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Москвич лишился электромоноколеса за 100 тысяч рублей

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, улица Рождественка, 5/7с2 Карта всех событий

В столичную полицию обратился 33-летний мужчина, который заявил, что у него похитили электромоноколесо стоимостью 100 тысяч рублей. Об этом во вторник, 13 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По словам москвича, кража новомодного средства передвижения произошла вечером в пятницу по адресу улица Рождественка, дом 5/7, строение 2.

Личность похитителя предстоит установить сотрудникам полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее сообщалось, что женщина лишилась Porsche за 3,8 миллиона рублей на северо-западе Москвы.

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