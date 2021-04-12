Подросток погиб, подышав парами газового баллона в Подмосковье

Фото: pixabay/fsHH

Россия, Московская область, Бронницы Карта всех событий

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели 14-летнего подростка в Бронницах. Об этом в понедельник, 12 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, двое подростков договорились встретиться за гаражами, чтобы «подышать» парами газового баллона для заправки зажигалок, который имелся у одного из них. Вскоре оба подростка потеряли сознание. Очнувшись, один из них обнаружил, что его друг умер. Некоторое время юноша пытался привести своего друга в чувство, но позже отчаялся и вызвал скорую помощь.

Приехавшие врачи констатировали смерть подростка. Следком устанавливает обстоятельства произошедшего.

Ранее «ВМ» писала о мальчике, которого вечером 8 апреля обнаружил его дедушка в квартире на Большой Черкизовской улице. По словам мужчины, ранее мама школьника отругала его за то, что он потерял электронный пропуск в спортивную секцию. При этом дед мальчика уточнил, что женщина в момент трагедии находилась дома.

Читайте также: Пенсионерку спасли из заточения на юго-востоке Москвы