Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Покровский собор пригласил москвичей на экскурсии в День наследия
Фото: pixabay.com

Покровский собор пригласил москвичей на экскурсии в День наследия

Ольга Маркова

Культура

Покровский собор 18 апреля примет участие в городской акции «День исторического и культурного наследия». В праздничной программе собора пройдут экскурсии, попасть на которые можно по входному билету.

Старт программе даст пешеходная экскурсия «Красная площадь и Покровский собор». Участники прогуляются вокруг самого узнаваемого символа Москвы и узнают, почему государев храм Ивана Грозного Покровский собор стал называться храмом Василия Блаженного. Кроме того, гости собора поговорят и об истории Красной площади, узнают, почему Спасские ворота считаются святыми, и раскроют тайну Лобного места.

Экскурсия «Московские святые Покровского собора» расскажет гостям, почему скромный храм, сооруженный над захоронением Василия Блаженного, дал собору второе название. Участникам экскурсии представится уникальная возможность попасть в закрытую церковь Иоанна Блаженного.

Программа завершится экскурсией «Собор прекрасный на площади Красной», предназначенной для семейного посещения. Детям и их родителям расскажут об интересных деталях истории Москвы.

Читайте также: Экскурсии, концерты и краеведческий диктант: как в Москве пройдет День наследия

экскурсияобъект архитектурного наследияКрасная площадь
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Досрочная пенсия для врачей не выход

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Нефтяную войну Россия не проиграет. И вот почему

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Как заработать копеечку: советы бывалого черта-монстра

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Ростовщики против заемщиков: ничего личного, просто бизнес

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Слишком резвые нетрезвые: как наказывать пьяных водителей

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Без денег, без семьи, без идеалов: главный русский драматург эпохи перемен

Рушан Аббясов
Рушан Аббясов

Рамадан — месяц объединения и щедрости

Все мнения
О проекте
Читайте нас в