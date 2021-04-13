Покровский собор пригласил москвичей на экскурсии в День наследия

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Покровский собор 18 апреля примет участие в городской акции «День исторического и культурного наследия». В праздничной программе собора пройдут экскурсии, попасть на которые можно по входному билету.

Старт программе даст пешеходная экскурсия «Красная площадь и Покровский собор». Участники прогуляются вокруг самого узнаваемого символа Москвы и узнают, почему государев храм Ивана Грозного Покровский собор стал называться храмом Василия Блаженного. Кроме того, гости собора поговорят и об истории Красной площади, узнают, почему Спасские ворота считаются святыми, и раскроют тайну Лобного места.

Экскурсия «Московские святые Покровского собора» расскажет гостям, почему скромный храм, сооруженный над захоронением Василия Блаженного, дал собору второе название. Участникам экскурсии представится уникальная возможность попасть в закрытую церковь Иоанна Блаженного.

Программа завершится экскурсией «Собор прекрасный на площади Красной», предназначенной для семейного посещения. Детям и их родителям расскажут об интересных деталях истории Москвы.

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