Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Экскурсии, концерты и краеведческий диктант: как в Москве пройдет День наследия
Фото: М. Денисова / mos.ru

Экскурсии, концерты и краеведческий диктант: как в Москве пройдет День наследия

Ольга Маркова

Культура

Международный день памятников и исторических мест ежегодно отмечается 18 апреля. Праздник установлен в 1983 году с целью привлечения внимания к вопросам сохранения культурного наследия. В рамках праздника в Москве проходит акция «День исторического и культурного наследия». В этот день многие музеи города бесплатно открывают свои двери для посетителей и, более того, проводят эксклюзивные мероприятия, подготовленные специально к данному событию. Редакция «Вечерней Москвы» представляет обзор событий, которые состоятся в музеях нашего города в значимую дату.

Открывает обзор программа Государственного музея А. С. Пушкина, традиционного участника акции. Музей и его филиалы, помимо бесплатных билетов на экспозиции, дарят гостям экскурсии.

Так, в главном здании можно принять участие в экскурсиях «Пушкин Forever, или «…Будь заодно с гением!» и «Где живут герои Пушкина?». «В гости к Пушкину» москвичей приглашает Музей-квартира А. С. Пушкина на Арбате. В Музее Андрея Белого гостей ждут две экскурсии: «Дом Андрея Белого: история квартиры, музея, коллекции» и «Андрей Белый: эпоха в зеркале судьбы». А в завершении программы в Доме-музее И. С. Тургенева зрители увидят премьеру музыкального моноспектакля «Рождение звезды».

Экскурсии, концерты и краеведческий диктант: как в Москве пройдет День наследияФото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Музей-панорама «Бородинская битва» также приглашает москвичей и гостей города принять участие в акции «День исторического и культурного наследия».

Старт мероприятиям даст экскурсия «Боги войны 1812 года: трофейные орудия Наполеона», на которой расскажут о коллекции пушек, которая расположена вокруг музейного здания. Юные москвичи приглашаются на занятие «Рекрутское депо». Для посетителей пройдут две экскурсии: «Картины нашей истории» и «Честь Бородинского дня».

Биологический музей им. Тимирязева, расположенный в памятнике архитектуры XIX века, 18 апреля откроет свои двери для всех, кто любит историю и науку. Посетители смогут не только прогуляться по усадьбе с экскурсией «Усадьба «В Грузинах»: история и архитектура», но и погрузиться в мир биологии. В залах музея будут стоять микроскопы с подготовленными микропрепаратами. А научные сотрудники ответят на все вопросы и расскажут обо всех микропрепаратах.

Экскурсии, концерты и краеведческий диктант: как в Москве пройдет День наследияФото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Дом-музей Марины Цветаевой приглашает москвичей и гостей столицы принять участие в программе, посвященной Дню исторического и культурного наследия. Ее откроет авторская экскурсия Елены Кокуриной «Москва в судьбе Марины Цветаевой», где участникам расскажут о родном городе поэта. Затем пройдет авторская экскурсия Елены Ильиной «Любовный долг», темой которой станет история отношений Марины Цветаевой и Сергея Эфрона. Одной из «находок» музея в праздничный день станет музыкальный марафон «Искусство фортепианной игры. И классика, и джаз».

В праздничной программе Московской государственной картинной галереи народного художника СССР Ильи Глазунова значатся несколько экскурсий: «Россия Ильи Глазунова», «Женские образы в творчестве И. С. Глазунов» и «Путешествие в мир русской иконы». А в завершении дня участники смогут попробовать себя в роли иконописца.

Музей Героев Советского Союза и России приглашает москвичей принять участие в экскурсии «На встречу с героями» и встрече с художниками, а также посмотреть исторический фильм «Крейсер «Варяг».

Дом Гоголя в День исторического и культурного наследия расскажет об одном из главных своих сокровищ — усадьбе Талызиных — Толстых, в которой расположен музей. На экскурсии «Выбранные места из старинной усадьбы» участники узнают о ее истории и людях, которые в разные годы были ее владельцами. Слушатели узнают о дружбе Гоголя и Александра Петровича Толстого. И, разумеется, «всплывет» и судьба второго тома поэмы «Мертвые души».

Экскурсии, концерты и краеведческий диктант: как в Москве пройдет День наследияФото: Анна Быкова

В воскресенье, 18 апреля, Музей имени Николая Островского организует обзорные экскурсии по экспозициям главного здания и его филиала. В этом году темами мероприятий стали «Дом на Тверской, 14 — памятник истории и культуры Москвы XVIII–XX вв.» и «Жизнь для книги» в Музее-квартире Ивана Дмитриевича Сытина.

Традиционно большую праздничную программу ко Дню исторического и культурного наследия готовит объединение «Выставочные залы Москвы». В галереях пройдут мастер-классы «В маске» и «Реставрация: туда и обратно», блиц-выставка «Ироническая графика советских времен», спектакль «(Без) конечная история», экскурсия «Музей в чемодане. Мальчики и девочки в прошлом», концерты классической, фольклорной и современной музыки, лекция «Особняк С. П. Рябушинского как манифест стиля модерн» и путешествие «И это все для Вас!».

Кроме того, 18 апреля на портале «Узнай Москву» пройдет краеведческий диктант «Московский код», который позволит проверить свои знания о Москве, а также узнать новые исторические факты и городские легенды.

Читайте также: Столичные парки пригласили москвичей на бесплатные экскурсии и спектакли

концертбесплатные экскурсииоткрытые лекции
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Как заработать копеечку: советы бывалого черта-монстра

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Ростовщики против заемщиков: ничего личного, просто бизнес

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Слишком резвые нетрезвые: как наказывать пьяных водителей

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Без денег, без семьи, без идеалов: главный русский драматург эпохи перемен

Рушан Аббясов
Рушан Аббясов

Рамадан — месяц объединения и щедрости

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Гагарин, я вас любила»: мечтают ли россияне о космосе

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мама, ты не права: почему подростки убегают из дома

Все мнения
О проекте
Читайте нас в