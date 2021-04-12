Экскурсии, концерты и краеведческий диктант: как в Москве пройдет День наследия

Фото: М. Денисова / mos.ru

Международный день памятников и исторических мест ежегодно отмечается 18 апреля. Праздник установлен в 1983 году с целью привлечения внимания к вопросам сохранения культурного наследия. В рамках праздника в Москве проходит акция «День исторического и культурного наследия». В этот день многие музеи города бесплатно открывают свои двери для посетителей и, более того, проводят эксклюзивные мероприятия, подготовленные специально к данному событию. Редакция «Вечерней Москвы» представляет обзор событий, которые состоятся в музеях нашего города в значимую дату.

Открывает обзор программа Государственного музея А. С. Пушкина, традиционного участника акции. Музей и его филиалы, помимо бесплатных билетов на экспозиции, дарят гостям экскурсии.

Так, в главном здании можно принять участие в экскурсиях «Пушкин Forever, или «…Будь заодно с гением!» и «Где живут герои Пушкина?». «В гости к Пушкину» москвичей приглашает Музей-квартира А. С. Пушкина на Арбате. В Музее Андрея Белого гостей ждут две экскурсии: «Дом Андрея Белого: история квартиры, музея, коллекции» и «Андрей Белый: эпоха в зеркале судьбы». А в завершении программы в Доме-музее И. С. Тургенева зрители увидят премьеру музыкального моноспектакля «Рождение звезды».

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Музей-панорама «Бородинская битва» также приглашает москвичей и гостей города принять участие в акции «День исторического и культурного наследия».

Старт мероприятиям даст экскурсия «Боги войны 1812 года: трофейные орудия Наполеона», на которой расскажут о коллекции пушек, которая расположена вокруг музейного здания. Юные москвичи приглашаются на занятие «Рекрутское депо». Для посетителей пройдут две экскурсии: «Картины нашей истории» и «Честь Бородинского дня».

Биологический музей им. Тимирязева, расположенный в памятнике архитектуры XIX века, 18 апреля откроет свои двери для всех, кто любит историю и науку. Посетители смогут не только прогуляться по усадьбе с экскурсией «Усадьба «В Грузинах»: история и архитектура», но и погрузиться в мир биологии. В залах музея будут стоять микроскопы с подготовленными микропрепаратами. А научные сотрудники ответят на все вопросы и расскажут обо всех микропрепаратах.

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Дом-музей Марины Цветаевой приглашает москвичей и гостей столицы принять участие в программе, посвященной Дню исторического и культурного наследия. Ее откроет авторская экскурсия Елены Кокуриной «Москва в судьбе Марины Цветаевой», где участникам расскажут о родном городе поэта. Затем пройдет авторская экскурсия Елены Ильиной «Любовный долг», темой которой станет история отношений Марины Цветаевой и Сергея Эфрона. Одной из «находок» музея в праздничный день станет музыкальный марафон «Искусство фортепианной игры. И классика, и джаз».

В праздничной программе Московской государственной картинной галереи народного художника СССР Ильи Глазунова значатся несколько экскурсий: «Россия Ильи Глазунова», «Женские образы в творчестве И. С. Глазунов» и «Путешествие в мир русской иконы». А в завершении дня участники смогут попробовать себя в роли иконописца.

Музей Героев Советского Союза и России приглашает москвичей принять участие в экскурсии «На встречу с героями» и встрече с художниками, а также посмотреть исторический фильм «Крейсер «Варяг».

Дом Гоголя в День исторического и культурного наследия расскажет об одном из главных своих сокровищ — усадьбе Талызиных — Толстых, в которой расположен музей. На экскурсии «Выбранные места из старинной усадьбы» участники узнают о ее истории и людях, которые в разные годы были ее владельцами. Слушатели узнают о дружбе Гоголя и Александра Петровича Толстого. И, разумеется, «всплывет» и судьба второго тома поэмы «Мертвые души».

Фото: Анна Быкова

В воскресенье, 18 апреля, Музей имени Николая Островского организует обзорные экскурсии по экспозициям главного здания и его филиала. В этом году темами мероприятий стали «Дом на Тверской, 14 — памятник истории и культуры Москвы XVIII–XX вв.» и «Жизнь для книги» в Музее-квартире Ивана Дмитриевича Сытина.

Традиционно большую праздничную программу ко Дню исторического и культурного наследия готовит объединение «Выставочные залы Москвы». В галереях пройдут мастер-классы «В маске» и «Реставрация: туда и обратно», блиц-выставка «Ироническая графика советских времен», спектакль «(Без) конечная история», экскурсия «Музей в чемодане. Мальчики и девочки в прошлом», концерты классической, фольклорной и современной музыки, лекция «Особняк С. П. Рябушинского как манифест стиля модерн» и путешествие «И это все для Вас!».

Кроме того, 18 апреля на портале «Узнай Москву» пройдет краеведческий диктант «Московский код», который позволит проверить свои знания о Москве, а также узнать новые исторические факты и городские легенды.

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