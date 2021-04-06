Краеведческий диктант «Московский код» состоится 18 апреля

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

На портале «Узнай Москву» 18 апреля пройдет интеллектуальный краеведческий диктант «Московский код». Об этом рассказали в пресс-службе столичного Департамента культурного наследия во вторник, 6 апреля.

— В этом году краеведческий диктант «Московский код» пройдет уже в третий раз. Это уникальный проект, который позволяет проверить свои знания о Москве, а также узнать новые исторические факты и городские легенды, — заявил глава ведомства Алексей Емельянов.

Диктант будет состоять из 25 вопросов, он будет доступен на портале с 10:00 до 22:00. Вопросы будут посвящены памятным адресам города, историческим зданиям, а также памятникам. Их зачитают известные деятели культуры и искусства, а также общественные деятели — в частности, Михаил Швыдкой, Мария Киселева, Кирилл Щитов и другие, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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