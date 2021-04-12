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Дом Гоголя пригласил москвичей на экскурсию «Выбранные места из старинной усадьбы»
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Дом Гоголя пригласил москвичей на экскурсию «Выбранные места из старинной усадьбы»

Ольга Маркова

Культура

День исторического и культурного наследия пройдет в Москве 18 апреля, в воскресенье. В этот день Дом Гоголя приглашает москвичей принять участие в экскурсии «Выбранные места из старинной усадьбы».

Музей расположен в усадьбе Талызиных-Толстых, с ее историей и предстоит познакомиться участникам мероприятия.

Первые упоминания об усадьбе относятся еще к XVII веку. На экскурсии участники узнают не только о том, как складывалась ее судьба, но и о жизни самых известных ее владельцев: Болтиных, Бутурлиных, Толстых, Шереметевых, Катковых.

В ходе экскурсии слушатели узнают о дружбе Гоголя и Александра Петровича Толстого. Разумеется, «всплывет» и судьба второго тома поэмы «Мертвые души».

Участие в мероприятии бесплатное, сообщается на сайте музея.

Читайте также: День культурного наследия пройдет в выставочных залах Москвы

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