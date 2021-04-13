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Мультимедийная выставка «Поехали!» открылась в ММКЦ
Фото: pixabay.com/ru

Мультимедийная выставка «Поехали!» открылась в ММКЦ

Ольга Маркова

Культура

Московский многофункциональный культурный центр на улице Коминтерна приглашает жителей столицы на мультимедийную выставку «Поехали!». Экспозиция приурочена ко Дню космонавтики.

Посетители увидят настоящие космические фотографии: звездные скопления соседних галактик, виды Земли из космоса, орбитальные станции и тени черной дыры, которая была обнаружена в центре галактики M87.

Каждая фотография сопровождается названием изображенного на ней космического объекта.

Выставка продлится до 30 апреля. Посетить ее можно бесплатно, сообщается на сайте организации.

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космосвыставкаДень космонавтики
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