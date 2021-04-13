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Производство композитных деталей для Ferrari запустили в технополисе «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Производство композитных деталей для Ferrari запустили в технополисе «Москва»

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Волгоградский проспект, 42к5Карта всех событий

Резидент особой экономической зоны «Технополис «Москва» научно-производственное объединение «Композит» запустило производство линейки композитных деталей для автомобилей премиальных марок. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров во вторник, 13 апреля.

По его словам, новая продукция представляет собой карбоновые компоненты экстерьера и интерьера для моделей Ferrari, Lamborghini и Mercedes.

— Наличие передовых технологий позволяет резиденту производить изделия на одном уровне с крупными автомобильными концернами, — сказал глава департамента.

Он отметил, что около 40 процентов производственных деталей будет отправлено на экспорт.

По словам генерального директора технополиса «Москва» Геннадия Дегтева, резидент способен разрабатывать решения с применением композитных материалов, также он может предоставлять услуги по проектированию и выпуску мелких и крупных партий продукции.

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