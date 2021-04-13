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Завершил свою работу 11-й Российский форум по управлению интернетом
Фото: Пресс-служба RIGF 2021

Завершил свою работу 11-й Российский форум по управлению интернетом

Алина Иванова

Афиша

Завершился 11-й Российский форум по управлению интернетом (RIGF 2021), организованный Координационным центром доменов .RU/.РФ при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, ICANN, Технического центра Интернет и Лаборатории Касперского. Для участия в форуме зарегистрировались более 700 человек, около 200 участников присутствовали на форуме офлайн, а более 1000 человек следили за ходом онлайн и на сайте форума. На восьми состоявшихся секциях форума выступили 50 спикеров, прошли три церемонии вручения наград.

— Я благодарю всех, кто был с нами на протяжении этих трех дней. В первую очередь я благодарю наших партнеров — Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, ICANN, RIPE NCC, Технический центр Интернет и Лабораторию Касперского, а также информационных партнеров, которые рассказывают обо всем, что происходит на форуме. Огромное спасибо Оргкомитету и Программному комитету. Мы сделали все возможное, чтобы представить на форуме различные точки зрения. В дальнейшем мы будем стремиться к тому, чтобы повестка дня RIGF не только не сужалась, но становилась еще более насыщенной. До встречи на мероприятиях, посвященных процессу управления интернетом, — подвел итоги форума директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев.

Форум проходил 7–9 апреля в Москве.

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