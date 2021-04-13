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Москвичка выпала с 10-го этажа во время мытья окон и выжила
Фото: mos.ru

Москвичка выпала с 10-го этажа во время мытья окон и выжила

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, Дубнинская улица, 27к1 Карта всех событий

На севере столицы женщина во время мытья окна не удержалась и упала с высоты десятого этажа. Об этом во вторник, 13 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По данным источника, несчастный случай произошел на улице Дубнинской, дом 27, корпус 1. По словам источника «ВМ», москвичка выжила.

Прибывшие спасатели оперативно передали ее бригаде скорой помощи.

Видео: Telegram-канал «Москва с огоньком»

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