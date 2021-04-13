Российские вузы будут переводить на отечественное ПО

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Российские вузы будут переводить на отечественное программное обеспечение (ПО) по опыту пилотного проекта в МГТУ имени Н.Э. Баумана. Об этом рассказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

К 1 августу 2021 года МГТУ имени Баумана переведут на российские продукты. В вузе будут использовать отечественные технологии для обеспечения учебной деятельности и для использования в учебном процессе.

Разработкой также занимается Минцифры и ФГАУ НИИ «Восход». Уточняется, что проект является первым в России полномасштабным импортозамещением в области науки и высшего образования.

В настоящее время готовится карта и рекомендации для перехода на новое ПО. В будущем технологию будут масштабировать и использовать в других вузах.

— Сейчас началось тестирование совместимости более 100 программных продуктов с отечественными операционными системами, созданными на базе Linux. Часть инженерных программных продуктов, которые используются преподавателями и студентами МГТУ в учебном процессе, не имеет версий для Linux. С производителями этого программного обеспечения ведутся консультации о его доработке, — отметил Андрей Черненко.

Ранее компания Zoom Video Communications ограничила использование своих сервисов для российских компаний с госучастием, в частности, для вузов России, пишет ТАСС.

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