Подозреваемого в совершении десяти преступлений задержали в Подмосковье

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Сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в совершении десяти преступлений на территории города Клин. Об этом во вторник, 13 апреля, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По словам Петровой, задержанный за серию краж, грабежей и фиктивную постановку на учет иностранцев 30-летний местный житель уже был неоднократно судим.

Следствию удалось установить, что мужчина неоднократно посещал сетевые магазины, выходя из них с неоплаченными товарами. Таким образом он совершил три кражи и четыре грабежа. По всем фактам возбуждены дела по статьям «Кража» и «Покушение на грабеж».

Начальник пресс-службы отметила, что задержать подозреваемого по месту жительства удалось благодаря записям камер видеонаблюдения.

В ходе расследования правоохранители установили причастность задержанного к еще трем преступлениям. Так, он фиктивно поставил на учет шестерых иностранных граждан.

Мужчину отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении, уточнила Татьяна Петрова.

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