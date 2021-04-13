Восстановленную картину Репина могут вернуть в экспозицию Третьяковки в 2021 году

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

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До конца этого года картина Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» может вернуться в выставочный зал Третьяковской галереи. Об этом рассказала директор галереи Зельфира Трегулова во вторник, 13 апреля.

По ее словам, на сегодняшний день все готово для дальнейших работ по восстановлению картины, сообщает РИА Новости.

— Мы очень надеемся на то, что к концу 2021 года этот процесс будет завершен и что мы сможем вернуть картину в бронированном коробе с антибликовым бронированным стеклом в экспозицию Третьяковской галереи, — сказала Зельфира Трегулова на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

В мае 2018 года в зал Третьяковской галереи ворвался житель Воронежа Игорь Подпорин. Он нанес по полотну Репина несколько ударов металлической стойкой ограждения. Картина сильно пострадала — холст был порван в трех местах, а авторская рамка оказалась повреждена.

По словам Подпорина, он сделал это из-за того, что картина оскорбляет чувства верующих. Также обвиняемый заявил, что объект представляет особую культурную ценность.

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