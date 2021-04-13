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Подмосковные фонтаны начали готовить к открытию сезона
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Подмосковные фонтаны начали готовить к открытию сезона

Елена Фролова

Общество

Власти Московской области готовятся к открытию сезона работы фонтанов. Сооружения в муниципалитетах региона проверяют перед запуском. Об этом сообщили в пресс-службе областного Министерства благоустройства.

— Единый запуск фонтанов пройдет 24 апреля. Это день общеобластного субботника. К данному времени нужно провести все необходимые подготовительные работы, — подчеркнул глава ведомства Михаил Хайкин.

На данный момент на территории области расположены почти 230 фонтанов. Перед открытием сезона специалисты очищают чаши этих инженерных водных каскадов, проверяют состояние всех систем, регулируют высоту струй, а также наводят порядок на прилегающих территориях, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Согласно данным ведомства, подобные работы важны не только для эстетического вида городских пространств, но и для поддержания санитарно-гигиенических норм.

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городские фонтаныМосковская областьМихаил Хайкин
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