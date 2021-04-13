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Пятьдесят домов по реновации демонтировали в Москве по технологии «умного сноса»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Пятьдесят домов по реновации демонтировали в Москве по технологии «умного сноса»

Виктория Родимкина

Город

В столице по программе реновации демонтировали 50 старых домов по технологии «умного сноса». Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев во вторник, 13 апреля.

— Сегодня мы возвели более 100 новых домов, при этом демонтировали ровно 50 зданий, расположенных в девяти административных округах Москвы, — сказал заммэра.

Он отметил, что на месте снесенных домов будет начато строительство новых социальных центров и появятся благоустроенные общественные пространства.

Андрей Бочкарев заявил, что на месте снесенных зданий определили 17 стартовых площадок.

По словам руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, построенные на этих площадках дома позволят переселить свыше 10 тысяч москвичей, сообщает Комплекс градостроительной политики Москвы.

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