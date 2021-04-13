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Мужчина украл более 19 участков земли по поддельным документам
Фото: МВД

Мужчина украл более 19 участков земли по поддельным документам

Анастасия Колоскова

Происшествия

Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Подмосковья, который обвиняется в мошенничестве с земельными участками в особо крупном размере. Об этом во вторник, 13 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Следствию удалось установить, что мужчина с 2017 по 2019 год при помощи сообщников по поддельным документам зарегистрировал права собственности на 19 земельных участков, которые располагаются на территории Богородского городского округа.

После этого земельные участки общей площадью более 34 гектаров были проданы. Как отметила Ольга Врадий, причиненный администрации города ущерб превысил 110 миллионов рублей. Во время предварительного следствия обвиняемый признал свою вину и согласился на сотрудничество с правоохранительными органами.

Фигурантами уголовного дела, которое выделено в отдельное производство, стали также три соучастника мужчины.

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Подмосковьеподозреваемый в преступлениимошенничество
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