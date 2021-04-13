Мишустин заявил, что экономика России прошла самый сложный этап после COVID-19

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Экономика России прошла самый тяжелый этап адаптации к новым вызовам, а коллективный иммунитет к коронавирусу позволит убрать сдерживающие торговлю барьеры. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин на XXII Апрельской международной научной конференции.

Он напомнил, что Россия первой создала вакцину от коронавируса, и россияне уже начинают вакцинироваться. В таких условиях распространение коронавируса начнет останавливаться, и барьеры, которые сдерживали экономику и торговлю, исчезнут.

Мишустин добавил, что на научной конференции поднимают важные вопросы и демонстрируют новейшие технологии, необходимые для развития экономики. В частности, специалисты обсуждают вопросы в области здравоохранения, демографии, кибербезопасности. Кроме того, ученые изучают развитие Арктической зоны.

— Правительство уделяет большое внимание работе с экспертным и научным сообществом. Предложения, которые сегодня прозвучат, будут рассматриваться в рамках нашей совместной деятельности по созданию новой стратегии социально-экономического развития России, — подчеркнул Мишустин.

По его словам, проведение форумов позволяет проектировать оптимальный путь для развития России, сообщает ТАСС.

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