Новое здание построят для детской поликлиники № 133 в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, улица Зои и Александра Космодемьянских, 4к2 Карта всех событий

В столице для детской поликлиники № 133 построят новое здание. Об этом рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов во вторник, 13 апреля.

Здание будет построено по адресу Головинское шоссе, дом № 6а.

— В настоящее время получено разрешение на строительство здания, идут подготовительные работы. Ввод в эксплуатацию планируется в 2022 году, — сказал Рафик Загрутдинов.

Он отметил, что здание возведут по новому стандарту поликлиник. Медики смогут принимать до 320 пациентов в смену. Часто посещаемые кабинеты расположат на нижних этажах здания, менее посещаемые и административные — на верхних.

В трехэтажном здании расположат фильтр-бокс, кабинеты для дежурного врача, приема анализов, оказания платных услуг, выдачи справок. Также в новом здании будут кафе с готовой едой, служебно-бытовые и технические помещения.

Кабинеты врачей оснастят новым современным оборудованием, для маломобильных посетителей организуют пандусы, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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