Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Новое здание построят для детской поликлиники № 133 в Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Новое здание построят для детской поликлиники № 133 в Москве

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, улица Зои и Александра Космодемьянских, 4к2Карта всех событий

В столице для детской поликлиники № 133 построят новое здание. Об этом рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов во вторник, 13 апреля.

Здание будет построено по адресу Головинское шоссе, дом № 6а.

— В настоящее время получено разрешение на строительство здания, идут подготовительные работы. Ввод в эксплуатацию планируется в 2022 году, — сказал Рафик Загрутдинов.

Он отметил, что здание возведут по новому стандарту поликлиник. Медики смогут принимать до 320 пациентов в смену. Часто посещаемые кабинеты расположат на нижних этажах здания, менее посещаемые и административные — на верхних.

В трехэтажном здании расположат фильтр-бокс, кабинеты для дежурного врача, приема анализов, оказания платных услуг, выдачи справок. Также в новом здании будут кафе с готовой едой, служебно-бытовые и технические помещения.

Кабинеты врачей оснастят новым современным оборудованием, для маломобильных посетителей организуют пандусы, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Около 280 фасадов жилых домов отремонтируют в центре Москвы в 2021 году

поликлиникастроительство новых зданийстроительство
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Создаем новые природные зоны

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Досрочная пенсия для врачей не выход

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Нефтяную войну Россия не проиграет. И вот почему

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Как заработать копеечку: советы бывалого черта-монстра

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Ростовщики против заемщиков: ничего личного, просто бизнес

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Слишком резвые нетрезвые: как наказывать пьяных водителей

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Без денег, без семьи, без идеалов: главный русский драматург эпохи перемен

Все мнения
О проекте
Читайте нас в