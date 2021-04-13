Новое здание построят для детской поликлиники № 133 в Москве
В столице для детской поликлиники № 133 построят новое здание. Об этом рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов во вторник, 13 апреля.
Здание будет построено по адресу Головинское шоссе, дом № 6а.
— В настоящее время получено разрешение на строительство здания, идут подготовительные работы. Ввод в эксплуатацию планируется в 2022 году, — сказал Рафик Загрутдинов.
Он отметил, что здание возведут по новому стандарту поликлиник. Медики смогут принимать до 320 пациентов в смену. Часто посещаемые кабинеты расположат на нижних этажах здания, менее посещаемые и административные — на верхних.
В трехэтажном здании расположат фильтр-бокс, кабинеты для дежурного врача, приема анализов, оказания платных услуг, выдачи справок. Также в новом здании будут кафе с готовой едой, служебно-бытовые и технические помещения.
Кабинеты врачей оснастят новым современным оборудованием, для маломобильных посетителей организуют пандусы, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
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