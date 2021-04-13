«Великий был артист»: друг солиста «Песняров» назвал причину его смерти
Леонид Борткевич был великим артистом и лицом золотого состава ансамбля «Песняры», несмотря на происходившие с годами изменения в его коллективе. Так новость о смерти Борткевича прокомментировал его друг, экс-солист «Песняров» Валерий Скорожонок.
Борткевич скончался в минской больнице во вторник, 13 апреля, сообщил директор коллектива «Золотые голоса легендарного ансамбля «Песняры» Николай Бабичев. Известный артист умер на 72-м году жизни.
Знакомый Леонида подтвердил «ВМ» эту информацию, уточнив при этом, что причиной летального исхода стал сахарный диабет.
— Это был великий артист, и я гордился тем, что был знаком с ним, — признался Скорожонок.
Он назвал Борткевича лицом «Песняров», а также вспомнил время, когда особенно сильно сдружился с ним.
— Я знаю его, по сути, с 1999 года, когда собирался новый состав ансамбля. Он тогда вернулся из Америки, чтобы укрепить наш молодой коллектив. И хотя изначально он приезжал в рамках фестиваля, Леонид увидел, что его еще помнят и любят, а потому вернулся насовсем, — сказал собеседник издания.
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