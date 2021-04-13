Выставка «Полет как мечта» открылась в Музее им. Бахрушина

Государственный центральный театральный музей имени А. А. Бахрушина приглашает посетителей на выставку «Полет как мечта: от театральной сцены к космическому пространству».

Гостей выставки ждет множество неожиданных испытаний. Здесь можно совершить полет вокруг Земли, выйти в открытый космос, заглянуть в сердцевину метеоритов, пережить состояние «безвесия», обнаружить зеркальную симметрию образов, отправиться в путешествие на ковре-самолете.

Об эффектах сценических полетов расскажет театровед Дмитрий Родионов. А коллекция театрального плаката, архивных фото и видеоматериалов из собрания музея покажет, в каких образах на протяжении ста лет жила мечта о полете в истории культуры.

Зрители увидят, какие технические средства театры используют сегодня для создания иллюзии полета. В экспозицию выставки вошли фрагменты спектаклей, фантастических фильмов и документальные кадры, сделанные на борту космической станции с орбиты Земли.

Выставка продлится до 30 апреля, сообщается на сайте музея.

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