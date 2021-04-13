Силовики ликвидировали подпольную нарколабораторию в Московской области

нарколаборатория в квартире

Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали подпольную нарколабораторию, которую организовали пятеро граждан Украины в арендованном доме в Подмосковье. Об этом во вторник, 13 апреля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк

По ее словам, в операции приняли участие сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков по Московской области, их коллеги из УМВД по Одинцовскому городскому округу и отряд специального назначения «Гром».

По данным следствия, производство наркотиков мужчины начали в феврале 2021 года. В арендованный доме они завезли специальное оборудование и необходимые для синтезирования наркотика химические вещества.

— В помещении полицейские обнаружили свыше ста килограммов порошкообразного вещества в различных емкостях, электронные весы, пластиковые и металлические канистры с жидкостью, а также реактор, предназначенный для химического синтеза, — рассказала Ирина Волк.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело за производство и попытку сбыта синтетических наркотических средств в особо крупном размере. Решения суда они будут дожидаться под стражей.

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