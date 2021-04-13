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Экспорт московской продукции вырос на 22 процента
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Экспорт московской продукции вырос на 22 процента

Виктория Родимкина

Город

Московский экспортный центр провел анализ ключевых тенденций внешнеполитической деятельности за январь 2021 года. За месяц столица продала товаров на 2,5 миллиона долларов, рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин во вторник, 13 апреля.

— Объем столичного экспорта вырос на 22 процента и в абсолютном значении достиг 2,5 миллиарда долларов, из которых на готовую продукцию пришлось 27 процентов, или 664 миллиона долларов, — сказал глава департамента.

Он отметил, что экспорт транспортных средств и их комплектующих вырос на 108 процентов, неметаллических материалов и изделий — на 53 процента, медтоваров — на 42 процента.

Партнеры из-за рубежа закупали в Москве легковые и грузовые автомобили, части железнодорожной техники, тормозные механизмы и турбореактивные двигатели, а также деревянные двери, обои и картон.

Помимо этого, столица экспортировала витамины, компьютерные томографы и диагностические реагенты. Главными импортерами несырьевых товаров из Москвы стали Великобритания, США, Казахстан, Белоруссия, в категории готовой продукции — Казахстан, Белоруссия, Китай, Нидерланды и Азербайджан, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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