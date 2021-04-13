Экспорт московской продукции вырос на 22 процента

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Московский экспортный центр провел анализ ключевых тенденций внешнеполитической деятельности за январь 2021 года. За месяц столица продала товаров на 2,5 миллиона долларов, рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин во вторник, 13 апреля.

— Объем столичного экспорта вырос на 22 процента и в абсолютном значении достиг 2,5 миллиарда долларов, из которых на готовую продукцию пришлось 27 процентов, или 664 миллиона долларов, — сказал глава департамента.

Он отметил, что экспорт транспортных средств и их комплектующих вырос на 108 процентов, неметаллических материалов и изделий — на 53 процента, медтоваров — на 42 процента.

Партнеры из-за рубежа закупали в Москве легковые и грузовые автомобили, части железнодорожной техники, тормозные механизмы и турбореактивные двигатели, а также деревянные двери, обои и картон.

Помимо этого, столица экспортировала витамины, компьютерные томографы и диагностические реагенты. Главными импортерами несырьевых товаров из Москвы стали Великобритания, США, Казахстан, Белоруссия, в категории готовой продукции — Казахстан, Белоруссия, Китай, Нидерланды и Азербайджан, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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